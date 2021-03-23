Боулдер, США, , 05:57 — REGNUM До десяти человек выросло число погибших в результате стрельбы в супермаркете в американском городе Боулдер (штат Колорадо), сообщает пресс-служба местной полиции на официальной странице в Twitter.

«Погибли 10 человек», — уточнили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестный мужчина открыл огонь по посетителям супермаркета в городе Боулдер штата Колорадо в США. По первым данным сообщалось, что погибли шесть человек, включая одного сотрудника полиции. Подозреваемый в нападении задержан.

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