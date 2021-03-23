Омск, , 05:56 — REGNUM Минздрав Омской области закупал медицинское оборудование по завышенной стоимости на федеральные средства, выделенные на борьбу с COVID-19. Об этом сообщили в управлении Федерального казначейства (УФК) по Омской области.

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Напомним, экс-главу областного минздрава Ирину Солдатову обвиняют в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело было возбуждено по материалам, представленным региональным УФСБ. Помимо Солдатовой, фигурантами дела стали руководитель дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области Виктор Бабиков и иные лица.

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По версии следствия, Солдатова, Бабиков и другие организовали подготовку документов и заключение госконтрактов с аффилированными фирмами на поставку медоборудования по явно завышенной стоимости, в том числе в рамках освоения денег, выделенных региону на борьбу с коронавирусом. В итоге областному минздраву был причинён ущерб в сумме более 105 млн рублей.

Так как экс-министр находилась за границей и «уклонялась от явки» к следователю, суд заочно избрал в отношении неё меру пресечения в виде заключения под стражу. Солдатова была объявлена в международный розыск.

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По информации УФК по Омской области, в минздраве региона с 22 июня 2020 года по требованию прокуратуры в течение пяти месяцев проходила внеплановая проверка. Её предметом стала эффективность расходования дотации (1 236 800 000 рублей), выделенной региону из резервного фонда правительства РФ на оказание медицинской помощи больным COVID-19.

«Установлены нарушения требования законодательства о контрактной системе, выразившиеся в заключении 22 госконтрактов на поставку медицинского оборудования на общую сумму 810 459 000 рублей, в отношении которых на момент их заключения отсутствовало обоснование начальной максимальной цены контракта», — приводит официальный ответ областного УФК РИА Новости.

Проверка показала, что по семи контрактам стоимость медицинского оборудования была завышена более чем на 110 млн рублей. По данным УФК, возражений от регионального минздрава на акт выездной проверки не поступало. Результаты проверки направлены в прокуратуру, полицию и ФСБ.