Сургутский район, Югра, , 05:55 — REGNUM В деревне Русскинской Сургутского района Югры прошёл традиционный слёт охотников, рыбаков и оленеводов. В зрелищном мероприятии приняли участие около 2,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба муниципального образования.

Гонка на оленьих упряжках Пресс-служба администрации Сургутского района

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В прошлом году популярное у коренных малочисленных народов Севера и туристов мероприятие не проводилось из-за пандемии коронавируса. В 2021 году оно также прошло с ограничениями — не приглашались участники из других северных регионов России и за рубежа.

«Это одно из первых массовых мероприятий на территории Сургутского района и Югры в целом после года ограничений. Я надеюсь, что это начало возврата к нормальной жизни и конца пандемии», — отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.