Кампала, , 05:53 — REGNUM Автобус с футбольными фанатами попал в дорожную аварию на северо-западе Уганды, сообщает Синьхуа со ссылкой на представителей местной полиции.

Сообщается, что болельщики футбольного клуба «Аджоно» возвращались после матча и попали ДТП. Подробности произошедшего представитель полиции назвать затруднился. Он отметил, что в результате аварии погибли четыре человека, еще 11 получили различные травмы. Всех пострадавших доставили в ближайшую больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта микроавтобус с гражданами Украины перевернулся в Польше. В результате ДТП погиб один человек, еще пятеро пострадали.