Ульяновск, 23 марта 2021, 05:50 — REGNUM В Ульяновской области планируют ввести административную ответственность за оскорбление педагогов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам форума «Социальная справедливость глазами людей».
Региональные власти отмечают, что данный вопрос был поднят на встрече с педагогическим сообществом. Губернатор Сергей Морозов пояснил, что «мы решили защитить наших педагогов».
Напомним, в Ульяновской области вступил более года действует закон о статусе педагога, где предусмотрены новые категории преподавателей: наставник, методист и исследователь
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Ульяновской области открылся единый центр дистанционного образования, который стал методической базой для муниципальных образований. Это сделано для того, чтобы школьники могли выбирать дистанционную форму обучение.
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