Тайбэй, , 05:46 — REGNUM Столкновение двух истребителей F-5E произошло на Тайване, 23 марта сообщило Тайваньское центральное информационное агентство.

Боевые машины столкнулись у побережья южного уезда Пиндун. Пилот одного из самолетов погиб, а другого — пропал без вести.

Истребители выполняли учебно-тренировочный полет. Всего в маневрах участвовало четыре таких боевых машины. Через некоторое время после начала полета два истребителя исчезли с радаров.

Одного из пилотов обнаружили в море и доставили в больницу, где он и умер. ВВС Тайваня приостановили эксплуатацию F-5E. Всего на вооружении тайваньских военных числится около 40 самолетов этого типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля на востоке Мексики рухнул реактивный военный самолет марки Learjet, принадлежащий мексиканским ВВС.

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