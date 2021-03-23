Сургут, Югра, , 05:41 — REGNUM В Сургуте устанавливают видеокамеры с функцией распознавания лиц. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В самом крупном городе Югры начался монтаж аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Высокое разрешение и светочувствительность нового оборудования позволяют камерам синхронизировать полученную информацию с полицейскими базами данных. Также камеры отреагируют на неадекватное поведение людей на улице.

Кроме того, новое оборудование реагирует на неадекватное поведение прохожих. Например, если камера зафиксирует, что кто-то на остановке машет руками, проявляет агрессию, ломает павильон — информация об этом сразу высветится у операторов единой диспетчерской службы на экранах.

«Если гражданин находится в розыске или же к примеру, имеет условное осуждение, его фотография появляется в базе. При попадании такого человека в поле действия камер на мониторе у оператора загорается красная лампочка и высвечивается фотография», — пояснил директор МКУ «ЕДДС города Сургута» Владимир Бабушкин.

В Сургуте планируют установить 51 такую камеру. Всего по городу установлено 369 камер слежения. По линии охраны общественного порядка — 149.