Токио, , 06:39 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не будет присутствовать на церемонии старта эстафеты олимпийского огня, которая 25 марта состоится в префектуре Фукусима. Об этом 23 марта сообщает агентство Kyodo.

«Учитывая расписание моего присутствия в парламенте, я решил отказаться от участия», — приводит агентство слова Суги, подтверждающие ранее обнародованную информацию о его неучастии в церемонии.

Ранее стало известно, что на церемонии старта эстафеты олимпийского огня в городе Нараха (префектура Фукусима), которая из-за ситуации с коронавирусом пройдёт без зрителей, будут присутствовать только министр Тамаё Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, и глава оргкомитета Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото. Участие в мероприятии премьер-министра не предполагается.

Эстафета начнётся в футбольном тренировочном центре J-Village и продлится 121 день, охватив все 47 префектур Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии попросили ввести ограничения на число участников в делегациях из других стран, сопровождающих атлетов и официальных лиц на Олимпиаду в Токио.

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