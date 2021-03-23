Берлин, , 05:37 — REGNUM Власти Германии приняли решение о продлении карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции, до 18 апреля. Об этом заявила канцлер страны Ангела Меркель по итогам встречи с властями федеральных земель.

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«1 по 5 апреля будет действовать режим сокращения контактов», — заявила она.

Предполагается, что продление карантина позволит снизить риск распространения инфекции во время Пасхальных праздников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что рассматривает возможность продления ограничительных мер по COVID-19 на апрель. Ожидалось, что соответствующее решение будет принято после совещания с главами немецких федеральных земель.

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