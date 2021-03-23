Манский район, Красноярский край, , 05:30 — REGNUM В посёлке Сорокино Манского района Красноярского края 22 марта произошёл пожар в трёхэтажном частном доме. По имеющейся информации, ранее дом был передан социально-реабилитационному центру благотворительного фонда.

Как сообщили ИА REGNUM 23 марта в ГУ МЧС России по Красноярскому краю, сообщение о возгорании поступило в 15:53 (мск). В 16:36 пожар локализовали на площади 375 кв. м. До прибытия пожарных из дома эвакуировались девять человек.

Ликвидировали пожар в 23:00 (мск). По данным ведомства, три человека травмированы, один человек погиб. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

В тушении принимали участие 14 человек и шесть единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоярском городском округе Свердловской области 22 марта потушили крупный пожар, возникший в посёлке Совхозный.

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