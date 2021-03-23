Тюмень, , 05:20 — REGNUM В Тюмени оштрафована фирма по поставке компьютеров за взятку школьному завхозу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Установлено, что в январе и марте 2020 года руководитель ООО «Ай Ти группа «Открытие» дал заведующему хозяйством школы № 7 Тюмени взятку в размере более 194 тыс. рублей за содействие в заключении двух договоров на поставку компьютерной техники для нужд школы на общую сумму более 960 тыс. рублей.

После рассмотрения дела по существу в суде, завхоз школы был осуждён за получение взятки, а фирме назначено наказание в виде штрафа в один миллион рублей.