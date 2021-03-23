Ухань, Китай, , 05:18 — REGNUM Грузовой поезд направления Китай — Европа покинул столицу центральной китайской провинции Хубэй город Ухань, направившись в итальянский Милан, что ознаменовало запуск нового расширенного маршрута, сообщает агентство Синьхуа.

По данным компании Wuhan Asia-Europe Logistics Co., Ltd, поезд X8015, загруженный электронными товарами, автозапчастями и материалами для профилактики эпидемий, пройдет через китайский перевал Алатау и немецкий Дуйсбург, прежде чем прибудет в Милан в течение 21 или 22 дней с момента отправления 20 марта.

Новый маршрут предоставит клиентам по всей Италии дистрибьюторские услуги, чтобы облегчить экономические и торговые обмены между Китаем и Италией, говорится в сообщении компании. Это уже тридцатый грузовой поезд направления Китай — Европа, который отправился из Уханя в этом году, сказал представитель China Railway Wuhan Group Co., Ltd. Шао Дун.

В 2020 году Ухань запустил в общей сложности 215 грузовых поездов Китай — Европа. Грузовые поезда Китай — Европа оставались надежным транспортным каналом Азии и Европы на фоне вспышки COVID-19.