Пекин, , 05:12 — REGNUM Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что ярлык «дипломатия принуждения» больше подходит к США, чем к Китаю, сообщает 22 марта агентство Синьхуа.

Международное сообщество слишком хорошо знает, кто орудует дубинами санкций, используя «юрисдикцию длинной руки» и принуждает другие страны, заявила Хуа, добавив, что «Китай не стремится к торговой войне, незаконному задержанию иностранных граждан или бессмысленному подавлению иностранных предприятий».

Она сделала данное заявление на пресс-брифинге 22 марта в ответ на недавно прошедший стратегический диалог высокого уровня между Китаем и США в Анкоридже, Аляска, в ходе которого Соединенные Штаты неоднократно упоминали об экономическом и военном принуждении Китая в отношение союзников США.

Китайская сторона решительно ответила на так называемые вопросы «союзников» и «принуждения» в ходе диалога, отметила Хуа, добавив, что «США и некоторые так называемые их союзники не могут представлять международное сообщество»

Дело в том, что подавляющее большинство стран не воспринимают Соединенные Штаты как международное сообщество, их ценности как международные ценности или их мнение как международное мнение. Они не признают правила, принятые небольшим числом стран, как международные правила, сказала она.

Хуа добавила, что существуют проблемы и различие позиций между Китаем и Соединенными Штатами, а также их союзниками, включая Австралию и «все входы и выходы этих проблем кристально ясны».

«Попытка сформировать клику для давления и шантажа в адрес Китая и даже запугивания Китая с помощью кого-то другого не сработает. Мы надеемся, что США смогут продемонстрировать уверенность и поведение крупной страны, перестав принуждать другие страны выбирать сторону и вмешиваться во внутренние дела Китая, подрывая его интересы», — сказала она.