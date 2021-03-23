Пекин, 23 марта 2021, 05:12 — REGNUM Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что ярлык «дипломатия принуждения» больше подходит к США, чем к Китаю, сообщает 22 марта агентство Синьхуа.
Она сделала данное заявление на пресс-брифинге 22 марта в ответ на недавно прошедший стратегический диалог высокого уровня между Китаем и США в Анкоридже, Аляска, в ходе которого Соединенные Штаты неоднократно упоминали об экономическом и военном принуждении Китая в отношение союзников США.
Дело в том, что подавляющее большинство стран не воспринимают Соединенные Штаты как международное сообщество, их ценности как международные ценности или их мнение как международное мнение. Они не признают правила, принятые небольшим числом стран, как международные правила, сказала она.
Хуа добавила, что существуют проблемы и различие позиций между Китаем и Соединенными Штатами, а также их союзниками, включая Австралию и «все входы и выходы этих проблем кристально ясны».