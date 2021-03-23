Тюмень, , 05:10 — REGNUM В селе под Тюменью местные жители протестуют против строительства крематория рядом с их домами. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения КПРФ.

В Тюмени завершилась многолетняя раскачка по строительству крематория. Добившись появления в регионе долгожданного объекта, тюменцы недовольны сейчас его месторасположением. Жители тюменского села Падерина сообщают, что публичные слушания по строительству крематория в селе не проводились. Расстояние от крематория до их домов в километр их не устраивает.

Жители села вышли на протестный сход против строительства объекта, обещаются и другие акции, если власти их не услышат. Меж тем проект тюменского крематория одобрен госэкспертизой.