Ханой, , 05:09 — REGNUM Власти Вьетнама ослабили ограничения в столице страны Ханое, веденные из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Вьетнамское новостное агентство (VNA).

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Сообщается, что с 23 марта в Ханое разрешат работу баров, караоке и дискотек. Тем не менее посещать развлекательные заведения будет разрешено при полном соблюдении санитарных требований. Также посетителям будет необходимо установить специальное приложение на свои смартфоны.

Кроме того, в столице Вьетнама разрешили проведение массовых мероприятий. Отмечается, что в течение 35 дней на территории вьетнамской столицы не выявили ни одного случая распространения коронавирусной инфекции.