, 04:53 — REGNUM В Тюмени завершено расследование уголовного дела об умышленном повреждении чужого имущества, в результате хлопка газа в многоквартирном жилом доме по улице 50 лет ВЛКСМ осенью 2020 года. Об этом сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Следствием установлено, что вечером 20 сентября 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир дома, намеренно совершил действия, в результате которых произошёл хлопок газо-воздушной смеси. В результате взрыва было повреждено и уничтожено личное и общедомовое имущество в 17 квартирах: межкомнатные потолочные и половые перекрытия, окна, двери и другое. Ущерб составил более 18 млн рублей. Пострадали два человека, один из которых получил термический ожог, другой — порез.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем взрыва»). Согласно судебно психолого-психиатрической экспертизе, обвиняемый, страдает заболеванием и невменяем к содеянному.

Специалисты сочли необходимым его направления на принудительное лечение в медицинское психиатрическое учреждение специализированного типа. Данный вопрос будет решать суд. который в скором времени рассмотрит дело по существу.