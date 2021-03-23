Сеул, , 04:39 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 346 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 331 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за рубежа. Центр отмечает, что впервые за последние шесть дней в стране выявляли более 400 зараженных ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 99 421. Также за минувшие сутки в стране скончались семеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1704 человека.