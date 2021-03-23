Сеул, , 04:27 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чже Ин привился против коронавирусной инфекции вакциной от британской компании AstraZeneca перед саммитом G7, сообщает агентство Рёнхап.

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Сообщается, что первую дозу вакцины ему ввели в медицинском центре в Сеуле. Также против коронавирусной инфекции привилась и его супруга, которая будет сопровождать президента в ходе его визита в Великобританию. Ожидается, что саммит G7 пройдет на британской территории с 11 по 13 июня.

При этом для главы Республики Корея сделали исключения — ему разрешили привиться в приоритетном порядке. Также вакцинации подвергнуться и другие должностные лица Южной Кореи.