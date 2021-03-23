Пекин, , 04:24 — REGNUM Член Госсовета КНР и министр иностранных дел страны Ван И посетит Саудовскую Аравию, Турцию, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман и Бахрейн с 24 по 30 марта, сообщает агентство Синьхуа.

Ван совершит официальные визиты по приглашению министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана аль Сауда, министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа, министра иностранных дел ОАЭ Шейха Абдаллы бен Заида аль Нахайяна и министра иностранных дел Бахрейна Абдуллатифа бен Рашида аль Зайани.

Ван также совершит свой рабочий визит по приглашению министра иностранных дел Омана Бадра бен Хамада аль Бусаиди.