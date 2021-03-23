Пекин, , 04:20 — REGNUM Китай объявил о санкциях против 10 физических и четырех юридических лиц Евросоюза за то, что они нанесли серьезный ущерб суверенитету и интересам Китая и злонамеренно распространяют ложь и дезинформацию, сообщает 22 марта агентство Синьхуа.

Европейский союз ввел односторонние санкции в отношении соответствующих китайских физических и юридических лиц 22 марта, сославшись на так называемые проблемы с правами человека в Синьцзяне, сообщил представитель МИД.

Пресс-секретарь заявил, что этот шаг, основанный только на лжи и дезинформации, игнорирует и искажает факты, является актом грубого вмешивается во внутренние дела Китая, нарушающим международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения, а также серьезно подрывает отношения между Китаем и ЕС.

По словам пресс-секретаря, под санкции подпадают Рейнхард Бутикофер, Михаэль Галер, Рафаэль Глюксманн, Ильхан Кючук и Мириам Лексманн из Европарламента, Сьёрд Вимер Сьёрмсда из Голландского парламента, Самуэль Коголати из Бельгийского федерального парламента, Довиле Сакалиене из Сейма Литовской Республики, немецкий ученый Адриан Зенц, шведский ученый Бьорн Джерден, Комитет по политическим вопросам и безопасности Евросовета, Подкомитет по правам человека Европарламента. Институт Меркатора по китаеведению в Германии, и Фонд «Альянс демократий» в Дании.

Соответствующим лицам и их семьям запрещено въезжать на материковую часть Китая, в Гонконг и Макао, заявил пресс-секретарь, добавив, что им, а также связанным с ними компаниям и учреждениям также запрещено вести бизнес с Китаем.

«Китайская сторона призывает ЕС задуматься над своим поведением, прямо взглянуть в лицо серьезности своей ошибки и исправить ее. В противном случае Китай решительно предпримет дальнейшие действия», — сказал пресс-секретарь, призвав ЕС прекратить читать лекции другим о правах человека и вмешиваться в их внутренние дела.

ЕС должен положить конец лицемерной практике двойных стандартов и перестать идти дальше по неверному пути, добавил пресс-секретарь.