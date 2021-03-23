Гуйян, Китай, , 04:12 — REGNUM Член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И встретился 22 марта с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в городе Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Обе стороны проинформировали друг друга о последних событиях в своих отношениях с Соединенными Штатами, говорится в пресс-релизе, опубликованном по итогам встречи.

Министры иностранных дел двух стран заявили, что международное сообщество считает, что Соединенные Штаты должны задуматься над ущербом, который они нанесли глобальному миру и развитию в последние годы, прекратить одностороннее запугивание, прекратить вмешательство во внутренние дела других стран и прекратить формировать узкие союзы и блоки для конфронтации, говорится в пресс-релизе.

Оба министра согласились с тем, что все страны должны следовать целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций (ООН), поддерживать подлинную многосторонность, делать международные отношения более демократичными, принимать и поощрять мирное сосуществование и общее развитие стран с различными социальными системами и путями развития.

Что касается иранской ядерной проблемы, то обе стороны считают, что Соединенные Штаты должны безоговорочно вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) как можно скорее и отменить односторонние санкции против Ирана.

В то же время они призвали Иран возобновить соблюдение обязательств и призвали к должным действиям в рамках СВПД по предотвращению распространения ядерного оружия.

Обе стороны также предложили создать региональную диалоговую платформу по вопросам безопасности для достижения нового консенсуса касательно проблем безопасности стран региона.

Что касается афганского вопроса, то оба министра придали большое значение различным международным усилиям и выразили надежду на то, что все диалоговые механизмы, связанные с Афганистаном, будут дополнять друг друга и на практике воплощать принцип «руководимый афганцами, принадлежащий самим афганцам» для ускорения процесса мира, примирения и восстановления.

Оба министра выразили глубокую озабоченность нынешней ситуацией в Мьянме, говорится в пресс-релизе.

Они выразили поддержку всем сторонам в Мьянме в стремлении найти политическое решение нынешнего кризиса в рамках конституции и правовых рамок, избежать дальнейшего конфликта и кровопролития, не допустить, чтобы внешние силы воспользовались кризисом в своих собственных интересах, и продолжать продвигать демократический переход.

Стороны также согласовали позиции по широкому кругу вопросов, таких как реформа ООН, изменение климата, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Сирия и Судан. Обе стороны 23 марта продолжат переговоры по двусторонним отношениям и международной и региональной ситуации, говорится в пресс-релизе.