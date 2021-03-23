Москва, , 04:26 — REGNUM Во вторник, 23 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами гололедица. Температура воздуха — 0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 24 марта в Москве небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха — −7… −5 °C.

Ветер северный 5−10 м/с, ночью переменных направлений 2−7 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — 0… +5 °C днём и −10… −5 °C ночью.

В среду, 24 марта, днём в столице ожидается +4… +6 °C. По области +2… +7 °C. Ночью в регионе ожидается −8… −3 °C. Небольшая облачность, без осадков, местами гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен в Москве до полудня 24 марта.

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