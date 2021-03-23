Токио, , 04:03 — REGNUM Правительства ФРГ и Японии заключили договоренности по защите информации, сообщает газета Nikkei.

Сообщается, что это соглашение необходимо для проведения совместных военных учений и боевых операций. Также документ регламентирует условия по обмену информацией между вооруженными силами Германии и Японии. Газета отмечает, что Берлин не собирался договариваться с Японией из-за наличия экономических связей с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евросоюз объявил о введении санкций против Китая за нарушение прав человека. После этого Пекин ввел ответные ограничительные меры против физических и юридических лиц ЕС.

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