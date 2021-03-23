Пекин, , 04:03 — REGNUM Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали руководство по консолидации результатов борьбы с бедностью и содействия оживлению экономике сельских районов, сообщает 22 марта агентство Синьхуа.

Эти вопросы имеют важное значение для построения новой парадигмы развития экономики «двойной циркуляции», когда внутренний и внешний рынки усиливают друг друга, а внутренний рынок является опорой, говорится в руководстве.

В документе говорится, что с момента абсолютной ликвидации нищеты был установлен пятилетний переходный период. Китай будет поддерживать общую стабильность мер поддержки в течение переходного периода и избегать резких поворотов в политике.

Темпы роста доходов фермеров в районах, избавившихся от бедности, к 2025 году будут расти быстрее среднего уровня по стране. Кроме того, к 2035 году значительно улучшатся условия жизни сельского малообеспеченного населения.

Будет создан надежный долгосрочный механизм консолидации и расширения результатов борьбы с нищетой, включая последовательную политику поддержки и динамичный мониторинг для предотвращения отката к нищете. Усиленные меры стимулирования покупок товаров или услуг из бедных районов будут продолжены, говорится в руководстве.

По официальным данным, последние 98,99 млн сельских бедняков, живших за нынешней чертой бедности, были выведены из нищеты за прошедшие восемь лет. Все 832 бедных округа и 128 тыс. бедных деревень были исключены из списка нищих.