Пенза, 23 марта, 2021, 04:01 — ИА Регнум. Евгения Шпигель, арестованная на два месяца по делу о взятках, возбужденному в отношении пензенского губернатора Ивана Белозерцева и основателя фармацевтической группы «Биотэк» Бориса Шигеля, является владельцем десятка компаний. Большинство из них связаны с оптовой продажей фармацевтической продукции и выступали поставщиками по тысячам госконтрактов. Четыре фирмы на сегодня числятся в стадии ликвидации, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на выписку из ЕГРЮЛ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Ранее Евгении Шпигель также было предъявлено обвинение. Следствие подозревает ее в посредничестве во взяточничестве.

Помимо того, что Евгения Шпигель является супругой основателя фармгруппы — Бориса Шпигеля, она владеет обширной сетью компаний. В частности, в ООО «Биотэк», которое за все годы работы получило более 13 тыс. госконтрактов на общую сумму свыше 95 млрд рублей, ей принадлежит 77% доли. Через него она оказывает влияние ещё на четыре компании: ООО «УК «Атлантик капитал», ООО «Биодез», где у бизнес-леди также и 90% личной доли, ООО «Аура» (в стадии ликвидации) и ООО «Руфарм» (с марта 2021 года числится в стадии ликвидации).

Шпигель принадлежат 100% доли в ООО «Интермедфарм», которое контролирует компанию «Интеррегион». Обе выступали крупными поставщиками по различным государственным контрактам. В ликвидируемом «ФармаКиров» Евгения Шпигель владеет долей в 76%. Кировский актив был поставщиком почти по 3 тыс. государственных контрактов на общую сумму более 133 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шпигеля и Белозерцева задержали 21 марта 2021 года. Одного обвиняют в получении взятки, другого в её даче. По мнению следствия, деньги передавались за предоставление конкурентных преимуществ поставщику фармпродукции при заключении госконтрактов. Сумма взяток, по данным следователей, составила более 30 млн рублей. Обвиняемыми по этому делу проходят уже шесть человек. Помимо губернатора и бизнес-четы, в этой роли выступает директор одной из компаний группы, отвечавший за аптечную сеть.

Фигуранты вину отрицают.

«Фармацевтический король» и его активы: детали дела Белозерцева—Шпигеля