Артём, Приморский край, , 04:26 — REGNUM В городе Артём под Владивостоком загорелся крупный склад. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о пожаре на улице Вахрушева поступило в дежурную часть в 08:57 по местному времени. Первые расчёты прибыли на место уже через восемь минут — в 08:05.

«В ходе разведки было установлено, что горит крыша из сендвич панелей. По предварительной информации, общая площадь пожара составляет 400 кв. метров», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время в тушении пожара участвуют 23 человека и семь единиц спецтехники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоярском городском округе Свердловской области потушили крупный пожар.

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