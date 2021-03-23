Боулдер, США, , 03:58 — REGNUM Не менее шести человек погибли в результате перестрелки в супермаркете американского штата Колорадо, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что среди погибших был один сотрудник местной полиции. Также сообщается, что подозреваемый в стрельбе был задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестный мужчина открыл огонь в одном из супермаркетов города Боулдер в США. Подробностей произошедшего не сообщалось. Отмечалось лишь. что в результате инцидента были пострадавшие.

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