Пекин, , 03:58 — REGNUM Гражданин Канады Майкл Ковриг предстал перед Судом первой инстанции Пекина № 2 по подозрению в шпионаже, сообщает 22 марта агентство Синьхуа.

Он обвиняется в краже государственных секретов Китая и в интересах разведслужб других стран. Заседание было закрытым, поскольку дело связано с государственной тайной, сообщили в суде. На процессе присутствовали Михаил Ковриг и его защитник.

Суд заявил, что приговор будет оглашен в соответствии с законом позже. Помимо Коврига власти Китая также судят Майкла Спавора, который считается связным и поставщиком информации Коврига.

У здания суда собралась группа иностранных дипломатов, которых официальным представитель МИД Китая Хуа Чуньин назвала «дипломатической кликой».