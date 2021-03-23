Мадрид, , 03:50 — REGNUM Власти страны одобрили применение вакцины от коронавирусной инфекции британско-шведской компании AstraZeneca для людей старше 55 лет, возраст которых не превышает 65 лет. Об этом заявила испанский министр здравоохранения Каролина Дариас 22 марта на пресс-конференции.

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Ранее делать прививку этим препаратом можно было только лицам младше указанного возраста. Глава минздрава также напомнила, что прививочная кампания вакциной AstraZenecа, которая была приостановлена из-за сообщений о его возможных побочных эффектах, возобновится в стране 24 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта издание Diario SUR распространило информацию о том, что в Испании от кровоизлияния в мозг скончалась женщина, привитая препаратом AstraZenecа.

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