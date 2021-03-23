Ла-Пас, , 03:45 — REGNUM Верительные грамоты министру иностранных дел Боливии Рохелио Майте вручил посол России в Боливии Михаил Леденев. Об этом МИД Боливии 22 марта сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Посол России Михаил Леденев сегодня, 22 марта, вручил копии верительных грамот министру Рохелио Майте. Леденев сменил на посту Владимира Ивановича Спринчана», — говорится в сообщении боливийского внешнеполитического ведомства.

Михаил Николаевич Леденев назначен послом РФ в Боливии указом президента России Владимира Путина от 10 декабря. Леденев родился в 1962 году, на дипломатической службе с 1985 года. До назначения в Боливию являлся генеральным консулом России в Карловых Варах (Чехия).

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назначил Владимира Спринчана на должность посла России в Эквадоре.

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