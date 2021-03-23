Сараево, , 03:46 — REGNUM В институте общественного здравоохранения напомнили 22 марта, что они 18 марта, по поручению федерального правительства, подписали контракт с компанией «Medimpex ООО Сараево» для доставки вакцины против коронавируса. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

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Medimpex Сараево по контракту обязался доставить 500 000 доз вакцины Спутника V для целей вакцинации населения в районе Федерации Боснии и Герцеговины в 2021 году. Первая поставка была 100 000 доз вакцины.

По договору поставщик обязан получить необходимую документацию, определяемую договором, который является основанием для открытия аккредитивов в бизнес-банке.

Напомним, в отличие от Республики Сербской, энтитет Федерация Боснии и Герцеговины не проводил переговоры с производителями вакцин из России и Китая и по-прежнему ожидает прибытия вакцин западных производителей, заказанных посредничеством системы COVAX.