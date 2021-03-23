Чита, 23 марта, 2021, 03:27 — ИА Регнум. В арбитраж Забайкальского края от ФНС России поступил банкротный иск, адресованный МУП «Редакция общественно-политической газеты «Советское Забайкалье». Претензии кредитора судья пока к производству не принял и дату слушания не назначил, передаёт ИА REGNUM.

Иск к МУП

Иск подан 22 марта 2021 года. Сумма заявленного долга, послужившая основанием для обращения в суд с заявлением о несостоятельности, составляет 725 362,66 рубля.

По данным единого госреестра юрлиц, МУП учреждено в июне 2006 года для издания газет. Должность врио главного редактора с июня 2020 года занимает Наталия Зимина. Уставный капитал предприятия превышает 251 тыс. рублей. Учредитель — администрация района.

Напомним, ранее банкротный иск получила хабаровская телекомпания. Претензии к ООО «Телекомпания Даль-ТВ» появились у индивидуального предпринимателя. До 19 апреля 2021 года исковое заявление оставлено без движения из-за недочётов.

А в Тамбовской области банкротные претензии имеются к АО «Издательский дом «Мичуринск». Заседание назначено на 27 апреля 2021 года.