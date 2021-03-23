Сана, , 03:27 — REGNUM Разработанный и представленный 22 марта властями Саудовской Аравии очередной план по урегулированию в Йемене не содержит каких-либо новшеств. Об этом говорится в заявлении представителя йеменских хуситов Мухаммеда Абдессаляма на его странице в Twitter.

Политик назвал указанный документ «несерьезным». Абдессалям напомнил, что Саудовская Аравия много лет является одной из сторон вооруженного конфликта в Йемене. Представитель хуситов потребовал, чтобы государства из коалиции во главе с Эр-Риядом немедленно прекратили блокаду и агрессию в отношении Йемена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан представил план урегулированию в Йемене, включающий полное прекращение огня в стране, которое будет проходить под контролем ООН.

Кроме того, согласно документу, в стране должна возобновиться работа международного аэропорта в Сане, снята блокада с йеменского порта Ходейда, а доходы от эксплуатации этого объекта предложено переводить на единый счет властей северных и южных регионов Йемена.

Читайте ранее в этом сюжете: Саудовская Аравия предложила новый план по урегулированию в Йемене