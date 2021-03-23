Любляна, , 03:44 — REGNUM В Словении зафиксирован резкий скачок уровня заболеваемости коронавирусом, на 41.5% за неделю, сообщили 22 марта в правительстве Словении, заявив, что за последние 24 часа, при уменьшенном объеме тестирований и 15,7% положительных результатов, было подтверждено 290 новых заражений. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

По оценкам эпидемиологов, речь идет о резком скачке, из-за которого Словения снова переходит от нынешней «оранжевой» к «красной» фазе эпидемии коронавируса.

Согласно прогнозам, проведенным для правительства научным институтом «Йожеф Штефан», этот порог Словении может достигнуть в течение следующей недели, а это означает, что среднее количество ежедневных заражений за последние семь дней может подняться с нынешних 825 до более тысячи.