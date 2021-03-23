Лондон, , 03:17 — REGNUM Власти Великобритании намерены продлить запрет на международные поездки до июля 2021 года, сообщает газета The Times со ссылкой на осведомленные источники.

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По их данным, правительство уже внесло соответствующую инициативу на рассмотрение парламента. Ожидается, что депутаты проголосуют по этому вопросу 25 марта. Газета предполагает, что предложение правительства будет одобрено, как как Консервативная партия имеет большинство.

Таким образом, выезды за пределы Великобритании без крайней необходимости будут запрещены до 30 июня. Нарушителям будет грозить штраф в размере 5 тыс. фунтов стерлингов (около 520 тыс. рублей). При этом издание уточняет, что изменений в правила въезда иностранцев на территорию Соединенного Королевства пока не предвидится, они все еще остаются под запретом.