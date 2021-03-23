Москва, , 03:11 — REGNUM Долги государственного военного застройщика растут. Арбитраж Москвы удовлетворил ещё один иск Минобороны России к ФГУП «Главное военно-строительное управление №14». К ранее присужденным к выплате 760 млн рублей добавились и 314,6 млн рублей по новому делу. Ответчик ещё может оспорить вердикт судьи Гедрайтис, на это ему отвели один месяц, передаёт ИА REGNUM.

«Взыскать с ФГУП «Главное военно-строительное управление №14» в пользу Министерства обороны РФ 314 692 833 рублей 34 копейки неосновательного обогащения», — отмечается в результативной части решения суда.

Также с ответчика в доход государства взыскали 200 тыс. рублей.

Напомним, в середине марта 2021 года судья Ведерников также удовлетворил иск Минобороны РФ к ФГУП на сумму более 760 млн рублей, которая фигурировала как неотработанный аванс.

22 марта 2021 года министерство подало ещё одно исковое заявление к госпредприятию. Сумма требований составляет 22,41 млн рублей.