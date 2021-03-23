Сараево, , 03:19 — REGNUM Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Боснии и Герцеговине власти кантона Республики Сербской 22 марта решили закрыть магазины, объекты общественного питания, сервисные центры и рекреационные центры в течение недели. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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На сессии кризисного штаба Республики Сербской, состоявшейся в Баня-Луке, было принято решение закрыть почти все частные общественные заведения в течение семи дней, и работа в этот период будет допущена только в продуктовых магазинах, аптеках и заправочных станциях.

Таким образом, помимо ресторанов и кафе закроются торговые центры, сервисные центры, парикмахерские, бассейны, оздоровительные центры, горнолыжные курорты, кинотеатры, театры и букмекерские конторы.

Занятия во всех начальных и средних школах прекращаются и будут организованы удаленно.