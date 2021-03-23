Пекин, , 03:10 — REGNUM Китайский проект водоотведения «С юга на север» за шесть лет перекачал более 40,8 млрд кубометров воды в засушливые северные районы страны, сообщает 22 марта агентство Синьхуа.

Более 130 миллионов человек получили непосредственную выгоду от крупнейшего в мире мегапроекта водоотведения, с тех пор как на первом этапе проекта начались поставки воды по восточному и среднему рукавам.

По данным Министерства водных ресурсов, более 40 крупных и средних городов получили воду от проекта, который улучшил водоснабжение в этих местах. Проект также способствовал экологическому восстановлению рек и озер вдоль его восточного и среднего рукавов, благодаря поставкам более 5,2 млрд кубометров воды.

Средний рукав проекта начинается от водохранилища Даньцзянкоу в центральной китайской провинции Хубэй, проходит через провинции Хэнань и Хэбэй, прежде чем добраться до Пекина и Тяньцзиня. Он начал подавать воду в декабре 2014 года.

Восточный рукав начал свою работу в ноябре 2013 года, передавая воду из восточно-