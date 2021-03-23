Боулдер, США, , 03:06 — REGNUM Неизвестный, открывший стрельбу в одном из супермаркетов в городе Боулдер (американский штат Колорадо), мог быть задержан полицией. Об этом 22 марта передает телеканал ABC.

Журналисты сослались на видеозапись, на которой видно как полицейские выводят из супермаркета мужчину с окровавленной ногой. На его руках надеты наручники. При этом у телеканала нет подтверждений о том, что указанный мужчина является инициатором стрельбы.

Отмечается, что в результате инцидента могли пострадать несколько человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Боулдера объявила, что в одном из городских супермаркетов идет «интенсивная стрельба».

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