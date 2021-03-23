Пекин, , 03:05 — REGNUM Эффективность водопользования Китая достигла среднемирового уровня после многолетних усилий, заявил официальный представитель Министерства водных ресурсов КНР, передает 22 марта агентство Синьхуа.

Потребление воды на 10 тыс. юаней ($1533) ВВП и потребление воды на 10 тыс. юаней промышленной добавленной стоимости составили 60,8 и 38,4 кубометра соответственно в 2019 году, что на 24% и 28% меньше, чем в 2015 году, если верить данным министерства.

Между тем, коэффициент эффективного использования воды для орошения сельскохозяйственных угодий водой вырос с 0,536 пункта в 2015 году до 0,559 пункта в 2019 году.

«Все три основных показателя водосбережения Китая достигли целей 2020 года, поставленных в национальной кампании по водосбережению. Эффективность водопользования в целом по Китю достигла среднемирового уровня» , — сказал директор Национального управления охраны водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов КНР Сюй Вэньхай.

Данные министерства также показывают, что общее потребление воды в Китае остается в целом стабильным, даже несмотря на то, что страна развивается семимильными шагами.

«Несмотря на заметный прогресс в области водосбережения, все еще существуют нерешенные проблемы, такие как недостаточное, несбалансированное и неустойчивое водосбережение», — сказал Сюй, отметив широкие возможности для улучшения ситуации с водосбережением.