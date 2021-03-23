Нью-Йорк, США, , 03:19 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США выросли по итогу торгов 23 марта на ожиданиях по восстановлению экономики. В лидерах роста — Nasdaq.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 103,23 пункта (0,32%), до уровня 32 731,20 пункта. S&P 500 прибавил 27,49 пункта (0,70%), поднявшись до уровня 3940,59 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 162,31 пункта (1,23%), до уровня 13 377,54 пункта.

Майские фьючерсы на нефть WTI завершили день на уровне $61,56 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта курс доллара на вечерних торгах Московской биржи превысил отметку в 75 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Курс доллара превысил отметку в 75 рублей впервые с февраля