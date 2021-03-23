Пекин, , 03:01 — REGNUM Китайские власти выпустили директиву, запрещающую поставщикам мобильных приложений незаконно собирать ненужную личную информацию, сообщает Киберпространственная администрация Китая, передает 22 марта агентство Синьхуа.

Мобильные приложения не могут отказывать пользователям в доступе к своим сервисам, если пользователи отказываются делиться ненужной личной информацией, говорится в руководстве.

Оно определяет перечень необходимой персональной информации для 39 типов мобильных приложений. Например, навигационные приложения могут иметь доступ к местоположению пользователя, месту отправления и назначения. Приложения для обмена мгновенными сообщениями могут собирать личную информацию, включая номер мобильного телефона пользователя, его учетную запись обмена сообщениями и учетные записи его контактов.

Администрация заявила, что руководство направлено на регулирование процесса сбора и обработки личной информации мобильными приложениями для обеспечения безопасности личной информации людей. Директива вступит в силу 1 мая.