Загреб, , 03:19 — REGNUM 22 марта в Брюсселе глава хорватского МИД Гордан Грлич Радман, который на заседании Совета по иностранным делам ЕС представил совместную инициативу шести стран по поводу этой страны, заявил, что Босния и Герцеговина должна проводить экономические реформы и работать над эффективной политикой миграции. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

В связи с этим для успешного предотвращения незаконной миграции необходимо обеспечить эффективную защиту границ, улучшить процедуры возврата и реадмиссии, разработать систему регистрации и надзора и в то же время обеспечить гуманитарную помощь уязвимым лицам и беженцам.

Министры иностранных дел на заседании 22 марта имели очень обширную повестку дня-государство в России, отношения с Турцией, государство в Венесуэле, Грузии, Мьянме.