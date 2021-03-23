Хельсинки, , 02:54 — REGNUM Власти Финляндии продлили запрет на работу заведений общественного питания из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановке по коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба финского правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Сообщается, что ограничения продлеваются по 18 апреля включительно. В правительстве Финляндии уточнили, что запрет продлен из-за сложной ситуации по COVID-19. В частности, за 22 марта в стране госпитализировали рекордное с начала пандемии число пациентов — 306 человек.

Также правительство Финляндии обсуждает возможность ужесточения уже действующих в стране ограничений, однако пока конкретных решений по этому вопросу не принималось. Ожидается, что переговоры продолжатся 23 марта.