Пекин, , 02:54 — REGNUM Власти Китая планируют создать амбулаторные службы по охране психического здоровья в 40% больниц общего профиля II класса и в еще большем количестве пилотных районах до конца 2021 года, сообщает 22 марта агентство Синьхуа.

К этому времени услуги психологического консультирования должны охватить не менее 80% всех общин и деревень в пилотных районах. Так говорится в циркуляре о создании национальной системы социальных служб охраны психического здоровья, выпущенном совместно Национальной комиссией здравоохранения КНР и еще восемью департаментами.

До конца текущего года во всех начальных и средних школах пилотных районов будут предоставляться внутришкольные психологические консультации, отмечается в документе. Он был издан совместно Национальной комиссией здравоохранения и восемью другими департаментами.

Документ также требует своевременного психологического консультирования и вмешательства для пациентов с COVID-19 и их родственников, людей, находящихся на карантине, а также медицинского персонала. В Китае существует трехуровневая система классификации больниц. Многие больницы II класса — это больницы окружного уровня на 100 и более коек.