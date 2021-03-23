Пекин, , 02:50 — REGNUM Министерство образования Китая выпустило новый каталог профессиональных специальностей, содержащий в общей сложности 1349 профессий, сообщает 22 марта агентство Синьхуа.

В каталоге на 2021 год представлены программы, ориентированные на создание современной промышленной системы Китая, в том числе те, которые могут помочь модернизировать промышленную базу страны и модернизировать промышленные цепочки, говорится в сообщении министерства

Корректировка также учитывает девять новых секторов, которые считаются стратегически важными, включая сектора интегральных схем, биоинформатики и применения новых энергетических материалов, добавило ведомство.

В другой корректировке подвергся каталог профессиональных программ по уходу за младенцами и «умному» уходу за пожилыми людьми в ответ на растущую общественную привлекательность такого рода услуг.