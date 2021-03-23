Загреб, , 02:56 — REGNUM Европейский Союз должен помочь Боснии и Герцеговине стать политически стабильной и институционально функциональной страной, заявил 22 марта в Брюсселе глава хорватского МИД Гордан Грлич Радман, который на заседании Совета по иностранным делам ЕС представит совместную инициативу шести стран по поводу этой страны. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

«Мы должны помочь Боснии и Герцеговине достичь политической стабильности и институциональной стабильности, что имеет решающее значение для ее европейского пути», — заявил Радман перед началом встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Одной из тем встречи станет и ситуация на Западных Балканах, а также подготовка к всеобъемлющему обсуждению этой темы на одном из следующих заседаний Совета по иностранным делам ЕС.

Радман объявил, что в понедельник представит «неофициальный документ» по Боснии и Герцеговине, совместную инициативу шести стран-членов — Хорватии, Словении, Венгрии, Болгарии, Греции и Кипра.