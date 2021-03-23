Чунцин, Китай, , 02:45 — REGNUM Город центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая за последние пять лет обработал почти 8000 кв. км земли для борьбы с водной эрозией почв, сообщает 22 марта агентство Синьхуа.

С 2016 по 2020 год площадь очистных сооружений города достигла 7 935 кв км, причем только в 2020 году было обработано 1335 кв. км земель, сообщили в муниципальном управлении водных ресурсов.

Чунцин создал ключевую зону площадью около 7500 квадратных километров или 9,1% от общей площади города для водной эрозии почв, при этом там были приняты меры по сохранению и ограничена производственная деятельность.

Превращение сельскохозяйственных угодий в леса и борьба с каменистым опустыниванием относятся к числу мер по улучшению экологии города.

Город с обилием крутых гор и богатый водными ресурсами, является одним из регионов Китая, которые больше всего страдают от водной эрозии почв в верховьях реки Янцзы.