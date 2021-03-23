Гуандун, , 02:40 — REGNUM Пять человек погибли и еще пятеро получили ранения в результате взрыва в городе Гуанчжоу, столице провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 22 марта агентство Синьхуа.

Взрыв прогремел примерно в 10:00 по местному времени 22 марта в деревне Минцзин близ местечка Хуалун района Паньюй города Гуанчжоу. Инцидент стал результатом саботажа, осуществленного 59-летним жителем, который зажег легко воспламеняемый и взрывоопасный материал в одном из деревенских зданий.

Пять человек, включая подозреваемого по фамилии Ху, погибли на месте, еще пятеро получили ранения. Все пострадавшие были доставлены в госпиталь немедленно. Продолжается расследование причин трагедии.