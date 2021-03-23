Подгорица, , 02:42 — REGNUM Решение апелляционного суда является подтверждением абсурдности заявлений о предполагаемом участии России в попытках организации любой противоправной деятельности в Черногории, заявил в интервью черногорскому телеканалу 22 марта посол России в Черногории Владислав Маслеников.

«Мы много слышали обвинений на свой счет в связи с так называемыми попытками государственного переворота в день выборов 2016 года, поэтому я хотел бы отметить, что мы считаем решение апелляционного суда Черногории от 5 февраля убедительным подтверждением абсурдности заявлений о предполагаемом участии России в попытках организации любой противоправной деятельности в Черногории», — подчеркнул Маслеников.

Апелляционный суд отменил первое постановление по делу о «госперевороте» и оно было возвращено на пересмотр в Высший суд, который ранее осудил 13 человек, в том числе двух россиян и лидеров Демократического фронта, за уголовные преступления, заключающиеся в создании преступной организации и попытке терроризма.

Посол Маслеников говорит также, что Россия не ведет ни гибридную, ни любую другую войну против Черногории и что взаимные меры России остаются в силе для всех стран-членов ЕС, которые ввели против неё санкции, а также тех, кто к ним присоединился, среди которых и Черногория.

Он напомнил, что Подгорица присоединилась к антироссийским санкциям в 2014 году, и это ни на шаг не приблизило эту страну к членству в ЕС.